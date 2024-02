WTA Cluj-Napoca 2024 | Rus supera Cornet alla distanza | Parrizas-Diaz fa fuori Blinkova

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Si è concluso il mercoledì del Transylvania Open di. Il torneo femminile rumeno ha arriso ai colori italiani con Elisabetta Cocciaretto e Sara Errani vittoriose in mattinata, che affronteranno nel secondo turno Harriet Dart e Tatjana Maria. Ma abbiamo anche le prime tre giocatrici ai quarti di finale. Nella parte alta, la prima testa di serie Arantxa Rus riesce ad avere la meglio in rimonta su Alizédopo un match durato quasi tre ore e con il nono gioco della prima frazione durato la bellezza di trentasei scambi, in cui l’olandese ha annullato otto palle break. Persa la seconda frazione, la francese ha finito la benzina dovendosi arrendere; per Rus ci sarà la rumena Ana Bogdan, che hato con un doppio 6-4 Erika Andreeva, la sorella maggiore di Mirra. Nella parte bassa del tabellone si consuma ...

