Wta Cluj-Napoca 2024 | programma | orari e ordine di gioco giovedì 8 febbraio con Errani e Cocciaretto

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Ildicon glie l’didel torneo Wta di. Dopo le due vittorie nette e convincenti arrivate all’esordio, Elisabettae Saratornano in campo per la rispettive sfide di ottavi di finale: la marchigiana apre ilsul Center Court contro la britannica Dart, mentre Sara dovrà vedersela contro la n°2 Tatjana Maria. CENTER COURT Ore 10:00 – (5)vs Dart a seguire – Sevastova vs (6) Avanesyan a seguire –vs (2) Maria a seguire – Tauson vs Cristian a seguire – Osorio vs Pliskova SportFace.

Sara Errani conquista il secondo turno al torneo WTA 250 di Cluj-Napoca , in Romania. Per lei arriva il successo per 6-2 6-4 contro l’americana Caty ... (oasport)

Esordio tranquillo per Elisabetta Cocciaretto e Sara Errani nel 'Transylvania Open' (Wta 250), torneo indoor di Cluj-Napoca, in Romania. Cocciaretto, n. (ANSA) ...Sara Errani conquista il secondo turno al torneo WTA 250 di Cluj-Napoca, in Romania. Per lei arriva il successo per 6-2 6-4 contro l'americana Caty McNally, che rispetto alle promesse di qualche stagi ...Esordio sul velluto per Elisabetta Cocciaretto e Sara Errani nel 'Transylvania Open' (WTA 250 - montepremi di 267.082 dollari) di scena sul veloce indoor di Cluj-Napoca, in Romania.