Winter Deaflympics 2024 | Pancalli | “Appuntamento importante Costruito movimento che ha acquistato dignità e rispetto”

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Manca meno di un mese alle, la massima competizione agonistica invernale per gli atleti della Federazione sport sordi Italia. Quest’anno la manifestazione si svolgerà in Turchia, ad Erzurum, dal 2 al 14 marzo. “Credo in una famiglia sportiva unita; dobbiamo essere fieri e orgogliosi di essere persone disabili perché abbiamo, rimboccandoci le maniche,unche ha. Mi piace pensare ad una famiglia sportiva in cui non ci sono distinzioni, la nostra forza sta nell’unità della famiglia”, ha affermato Luca, presidente del CIP, in occasione della presentazione dell’evento. Saranno circa un migliaio i partecipanti in competizione nei sei sport – sci alpino, snowboard, sci di fondo, ...

ROMA (ITALPRESS) - Lo scenario sarà quello dei grandi eventi per le Winter Deaflympics, giunte alla ventesima edizione che si disputerà ad Erzurum, in Tu ...A deaf Nova Scotia curler is looking to raise awareness of the sport as an option for people with hearing problems. Emma Logan lost her hearing at 13 months due to meningitis. Now 26, she's ...Sabato si terrà a Castelnovo Monti il raduno delle nazionali di Futsal-Essi maschile e femminile, in vista delle Winter Deaflympics 2024. Saranno disputate due gare amichevoli contro squadre reggiane.