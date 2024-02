WINDTRE con NTT DATA e RADCOM per implementare la tecnologia sostenibile di Virtual Drive Test e potenziare l' esperienza mobile dei propri clienti sulle strade e le linee ferroviarie d' Italia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) (Adnkronos) - Attraverso l'utilizzo delanalizza la qualità dei servizi di retelungo le tratte stradali ene, ottenendo un significativo contenimento di tempi e costi, oltre a un notevole abbattimento delle emissioni di CO2 nell'ambiente. Milano - 7 febbraio, 2024 - Introdotta inl'innovazione deiche porta a livelloe il monitoraggio della qualità del servizioall'utente. Ciò garantisce una maggiore efficienza e un impatto ridotto sull'ambiente., l'operatore multiservizio che offre connessioni, energia e prodotti assicurativi, adotta anche lain Cloud e si avvale dei servizi specializzati di NTTper valutare e ottimizzare laa rete di accesso radio (RAN), assicurando una elevata qualità nei servizi di mobilità offerti aiin tutto il territoriono. Il(VDT) diè offerto come Software-as-a-Service (SaaS) su piattaforme Cloud. Lautilizza – nel pieno rispetto dei requisiti di riservatezza e sicurezza – dati reali di traffico della rete, riducendo la necessità di avere squadre che si muovono sul territorio per effettuare le misurazioni, rendendo possibile identificare su vasta scala le priorità degli interventi di ingegneria per il miglioramento del servizio offerto al cliente. Grazie al servizio di, NTTha analizzato i dati rilevati nell'arco di 14 giorni, su 143.471 km di rete stradale e ferroviaria, includendo oltre 600 milioni di connessioni dati e oltre 9 milioni di chiamate telefoniche per un totale di 135.258 ore di traffico voce e dati*, rispetto alle 140 ore* che si sarebbero potute effettuare con untradizionale nello stesso arco di tempo. Con questaaumenta significativamente il volume dei dati che puo' essere analizzato per identificare le opportunità di miglioramento del servizio per i. Inoltre, dal punto di vista ambientale, con ilè stata evitata l'emissione di circa 15 tonnellate di CO2 nell'atmosfera***. "La soluzionedie i servizi specialistici di NTTforniscono informazioni fondamentali e dettagliate ai nostri team di lavoro, contribuendo in modo significativo al costante miglioramento dei servizi di rete", ha dichiarato Massimilianoa, Head of Quality and Customer Experience di. "Considerata l'importanza che la nostra azienda attribuisce ai livelli di qualità offerti ai, apprezziamo molto la proficua collaborazione cone NTT, che ha l'obiettivo di garantire un'eccellente customer experience." "Siamo orgogliosi di aver proposto e implementato la soluzionediin, che ha riconosciuto prima di altri la validità di questa soluzione che non solo permette di ottimizzare la rete, ma anche di ridurre significativamente le emissioni di CO2 rispetto agli approcci tradizionali", ha affermato Andrea Fravega, Vice President Telco & Media di NTT. "Siamo entusiasti di lavorare con, operatoreleader ine con NTT, società di riconosciutanell'ottimizzazione e pianificazione della rete. La soluzione didifornisce una risposta concreta alla crescente attenzione ai livelli di qualità dei servizi di retee alle esigenze di contenimento dei costi che gli operatori di telecomunicazioni stanno affrontando.” ha dichiarato Omer Geva, VP Business Development diè impegnata in un ampio rollout delle reti 5G ed è alla costante ricerca di tecnologie in grado di analizzare e migliorare la customer experience su tutto il territoriono. La morfologia del Paese, la complessità delle infrastrutture e delle reti di telecomunicazione rappresentano infatti una sfida per gli operatori mobili nel fornire servizi di qualità agli utenti in mobilità. 