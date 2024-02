Week end di Carnevale con forti piogge e vento | arriva il ciclone Pulcinella

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Sarà caratterizzato dal maltempo, con, il lungoend diche si apre domani - Giovedì Grasso - per concludersi il successivo Martedì Grasso. Dopo qualche ora di alta pressione oggi, con momenti soleggiati a carattere sparso in un contesto molto variabile (al Centrosud il sole accompagnerà la giornata con massime fino a 23 gradi in Sicilia, 20 gradi in Calabria,...