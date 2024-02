Volotea | da Salerno al via 4 rotte alla volta di Italia e Francia

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti, la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee, annuncia oggi l’inizio delle sue attività presso il nuovo scalo campano dicon quattro collegamenti. In una nota si sottolinea che “è il primo vettore ad annunciare l’avvio delle operazioni dall’aeroporto salernitano, a testimonianza non solo del suo impegno sul territorio, ma anche della consolidata collaborazione con Gesac e la regione”. La data di partenza è il prossimo 11 luglio. “Già presente a Napoli dal 2013, la compagnia – secondo quanto riferisce un comunicato – conferma l’importanza strategica della Campania nei propri piani di sviluppo, a supporto dell’economia locale attraverso l’incremento del flusso di turisti incoming: grazie ai collegamentidi Cagliari, Nantes, ...

«Siamo molto orgogliosi di annunciare, per primi, l'inizio della nostra attività presso l'aeroporto Salerno-Costa D'Amalfi»