Volley | ufficiale il rinnovo di Giannelli

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Pubblicato il 7 Febbraio, 2024 Comunicato stampa Sir Safety Perugiailper il palleggiatore bianconero e della nazionale italiana che si lega alla società del presidente Sirci per altre tre stagioni. Tutta la soddisfazione di Simone per l’accordo raggiunto: “Sono molto soddisfatto e molto contento di aver rinnovato con Perugia, una società che ha sempre grandi ambizioni. Spero che insieme ci potremo togliere altre grandi soddisfazioni e che potremo raggiungere altri nuovi traguardi” La storia continua! La Sir Susa Vim Perugia comunica ilper altre tre stagioni con Simone. Il presidente Sirci piazza un grande colpo e blinda la cabina di regia dei Block Devils consegnando le chiavi della squadra al palleggiatore bianconero e della nazionale italiana fino al 2027.Grande ...

Pubblicato il 7 Dicembre, 2023 La FIVB ha ufficializzato quest’oggi il calendario completo della pallavolo per il quadriennio 2025 – 2028 . Il ... (dayitalianews)

La Sir Susa Vim Perugia ha comunicato il rinnovo per altre tre stagioni con Simone Giannelli. Il presidente Sirci piazza un grande colpo e blinda la cabina di regia dei Block Devils consegnando le chi ...Una settimana di alti e bassi per il settore giovanile firmato Lab Travel Honda Cuneo: l’Under 18 affronta una difficile sfida per la classificazione provinciale, l’Under 13 consegna all’ultimo una ma ...La Pallavolo Milleluci Casalguidi torna a giocare nel suo impianto rinnovato e festeggia due vittorie: 3-0 contro la Pallavolo Garfagnana e 3-1 contro il Pistoia Volley La Fenice. Buone prestazioni de ...