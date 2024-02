Volley | Novara è in finale di Challenge Cup! Le piemontesi escono vittoriose anche al ritorno contro Wiesbaden

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)è la prima squadra italiana diquest’anno a raggiungere unaeuropea! Le ragazze di Bernardi soffrono e lottano sul campo di, uscendone vincitrici per 3-1 (25-23 22-25 25-21 25-21), stesso risultato di settimana scorsa, conquistando così l’ultimo atto dellaCup 2023-2024 femminile, la terza competizione continentale per club per importanza. Ad attenderle ci sarà il Nantes, uscito vincitrice dal doppio confrontole turche del Nilufer Bld. In virtù della vittoria dell’andata alle ragazze di Bernardi bastava vincere due set questa sera sul campo delle teutoniche, e la missione non è stata così agevole. Ledevono ancora fare a meno di Caterina Bosetti, e la partita si fa fin da subito molto combattuta. Il primo set ...