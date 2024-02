Volley | Chieri soffre le pene dell’inferno ma vince la battaglia contro Le Cannet qualificandosi per le semifinali di CEV Cup

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Missione compiuta per la Reale Mutua Fenera’76, chein casaLe, dopo una sofferenza immane, e si assicura così un posto al sole tra le migliori quattro della CEV Cup difemminile 2023-2024. Le binacloblù al Pala Gianni Asti di Torino si impongono nella gara di ritorno dei quarti di finale per 3-2 (25-10 19-25 25-19 20-25 15-12). Nel penultimo atto del secondo trofeo per importanza le azzurre affronteranno lante tra le ungheresi del Vasas Obuda Budapest e le francesi del Levallois Paris Saint Cloud. Grobelna e compagne venivano dalla deludente sconfitta di domenica nel derby con Pinerolo, condita da una brutta prestazione. Non c’è assolutamente storia nel primo set, con le biancoblù che dominano dalla prima battuta ed è tutto un levare fino al ...