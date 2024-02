Voleva “vendicarsi” lo studente che ha accoltellato un’insegnante a Varese

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il desiderio di vendetta dopo la bocciatura dell’anno prima. Sarebbe questo il movente alla base dell’accoltellamento commesso da un 17enne nei confronti di. A giugno, il diciassettenne era stato bocciato, ma la famiglia non lo aveva accettato, tanto che la madre aveva presentato un ricorso all’istituto, ottenendo così la revisione. Il ragazzo ha così avuto la possibilità di concludere il triennio al centro di formazione professionale senza ripetere l’anno. Ma lui riteneva Sara Campiglio, 57 anni, la coordinatrice dell’istituto, l’unica responsabile e per mesi avrebbe covato il suo odio e la sua voglia diportando a scuola il coltello a serramanico con cui ha ferito la docente. Lunedì 5 febbraio, di rientro da tre mesi di stage in azienda, il diciassettenne si è portato dietro la lama e all’ingresso ha ...