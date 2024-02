Voidless | la startup delle scatole su misura attira i fondi di Cassa depositi e prestiti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Milano - Un pacco enorme e all’interno un prodotto minuscolo. Uno spreco per le aziende nell’epoca della logistica e dell’e-commerce, ma anche una frustrazione per i consumatori e un danno per l’ambiente. Unalombarda che ha affrontato e risolto il problema, overpackaging in termini tecnici, cresce e fa affari. E ora riceve l’attenzione (e l’investimento) del veicolo per il venture capital di, il colosso pubblico con la missione di far crescere le aziende più promettenti, insieme a un partner francese.ha infatti annunciato ieri la chiusura di un round seed, ovvero di un giro di raccolta di, da 2,2 milioni di euro guidato da Cdp Venture Capital - tramite Corporate partners - comparto Industry Tech - e la società di Venture Capital ...