Vocalelli | «Meglio attacco Inter o Roma? Provate a invertirli!»

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)si avvicina e sarà (anche) la sfida tra Lukaku-Dybala e Thuram-Lautaro Martinez., in collegamento con Radio Radio – Lo Sport, prova a indicare quale sia la coppia migliore. CHI SCEGLIERE? – Alessandronon è convinto che Lautaro Martinez e Marcus Thuram sianodei due della, Paulo Dybala e Romelu Lukaku: «Qual è la coppia più forte? Io il dubbio ce l’avrei. Secondo me, sempre per opinione personale, se Lukaku e Dybala giocavano nell’avevano già fatto venticinque gol in due. In una squadra come l’, che ti avvolge e ti sostiene… Prova a immaginare la squadra di oggi con Lukaku e Dybala davanti, coi vari Matteo Darmian, Nicolò Barella, Federico Dimarco eccetera. Se noi, con tutta la sua grandezza, ...