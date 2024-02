Vision Pro di Apple | la gente lo sta già usando in posti assurdi

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) A pochi giorni dal lancio, dagli Stati Uniti arrivano già foto di utenti che indossano il visore alla guida, seduti al ristorante o in metropolitana

Roma, 6 febbraio 2024 - Al via l’app di Talent Garden per Vision Pro, il nuovissimo visore di realtà aumentata di Apple che promette di ... (quotidiano)

(Adnkronos) – Tra le critiche più frwquenti rivolte a Vision Pro, l'headset per la realtà virtuale di Apple uscito la scorsa settimana negli States, ... (periodicodaily)

Apple sta facendo progressi significativi nel settore della realtà aumentata, con l'integrazione di Adobe Firefly in Vision Pro, e nel settore foldable con l'emergere di prototipi di iPhone pieghevole ...Il nuovo Apple Vision Pro è realizzato con un forte contributo delle aziende cinesi che compongono più del 60% della supply chain ...Apple ha rilasciato oggi la prima beta per sviluppatori di visionOS 1.1 per Vision Pro e l'aggiornamento migliora l'aspetto di Personas. Dopo aver instal ...