Vis Pesaro Banchieri e Menga squalificati

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) La Vislavora con intensità per il derby match con la Fermana che dovrà rinunciare al centrale di centrocampo Malaccari (classe 1992) che ha subito nel match di Cesena uno stiramentino all’adduttore (un mese di stop). Canarini privi anche dello squalificato (1 giornata) Jonas Heinz , terzino destro classe 2003. Per questa partita la Fermana ha indetto la Giornata Canarina. La Vis si punta al recupero di almeno uno tra Da Pozzo e Tonucci. Difficile invece poter recuperare Jack Winston de Vries che lamenta dei problemi ad un piede. Biglietti. La prevendita per Fermana-Vis di sabato alle 20,45 è attiva fino alle 19.00 di venerdì. I tagliandi sono disponibili nei punti vendita del circuito Vivaticket e acquistabili online su www.vivaticket.com. Per il settore ospiti "Curva Est" il costo è di 12 euro compresi i diritti di prevendita (escluse commissioni società ...

Fine settimana positivo per il settore giovanile amaranto: la Primavera vince 1-0 contro il Pontedera, la Under15 sconfigge il Benevento 3-0 e la Under16 pareggia 1-1 con la Vis Pesaro.Il Gubbio si prepara per la partita contro il Pescara senza Di Massimo, squalificato. Possibile spazio per Spina e dubbi sulla coppia Udoh-Bernardotto. Cambi di allenatori nel girone B di C. Il Pineto ...SERIE C - Mister Protti e la sua Fermana: "Decisive saranno le sei partite finali, ora due scontri diretti in casa da non perdere. Possibilmente da vincerne uno" Mister Stefano Protti stimola il pubbl ...