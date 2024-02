Vincitore di Amici commenta le esibizioni di Sanremo | “Classifica brutta”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Ieri sera eravamo tutti incollati davanti alla tv a guardare ere ledei big di questo Festival di. Sui social a dire la sua sulle performance dei cantanti c’era anche undidi Maria. Andreas Muller si è espresso sua su alcune delle canzoni proposte dagli artisti in gara. Il ballerino ha gradito particolarmente Ghali, Geolier, Irama, Annalisa, Alessandra Amoroso e anche Mahmood: “Volevo stare zitto e non espormi, ma non ci riesco e quindi andiamo! Ghali per me ha spaccato. Irama non sbaglia mai. Con Annalisa io torno ‘She Funk’. Mahmood è sul pezzo. Geolier boss! Alessandra riprenditi tutto!” Poco dopo la fine della prima puntata del Festival ildihato anche la ...