Villaggio Olimpico | la MCS responsabile della posa dei sottofondi e dell’isolamento acustico delle pavimentazioni

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Urgnano. L’azienda bergamasca, MCS, specializzata nella realizzazione die massetti in sabbia, è stata selezionata come fornitore strategico nella realizzazione delche ospiterà gli atleti che prenderanno parte alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Ilrappresenta il primo tassello del grande progetto di rigenerazione urbana dello Scalo di Porta Romana, nella zona sudcittà, e riflette lo “spirito” di Milano: funzionale a offrire uno spazio primario per le Olimpiadi Invernali 2026, diventerà poi un bene restituito alla comunità cittadina. L’azienda bergamasca, specializzata nella realizzazione die massetti in sabbia e cemento grazie ad un innovato sistema di dosaggio automatizzato sarà ...

No ai Giochi. Sabato 10 febbraio a Milano va in scena una manifestazione contro le Olimpiadi Milano Cortina 2026 organizzata dal "Cio", comitato insostenibili olimpiadi, sigla che "gioca" ...Le parole d’ordine "Siamo in grande recupero". Le pronuncia il sindaco Giuseppe Sala, le ripete il presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026 Giovanni Malagò, entrambi in piazza Scala, ieri matt ...Un corteo a Milano per dire che le Olimpiadi Milano-Cortina sono "i Giochi invernali più insostenibili di sempre" si terrà sabato 10 febbraio alle 15 con partenza da piazzale Lodi. (ANSA) ...