VIDEO Storie di vita degli agricoltori tra sacrifici e paure

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti(Servizi raccolti e realizzati da Simona De Cunzo e Antonio Tedeschi) Sono da dieci giorni a bordo dei loro trattori e dicono di non voler scendere finchè il loro grido d’allarme riceverà risposte concrete. Reali. Nero su bianco. Sono glidi Avellino che, al pari dei colleghi della Campania e del resto d’Italia, da ormai quasi due settimane stanno anche rinunciando ad andare a lavorare la propria terra, e quindi a guadagnare, perchè “così non si può più andare avanti”. Dopo la nuova mattinata di protesta a Collina Liquorini, sede distaccata della Regione Campania, e l’incontro che per certi versi definiscono “rassicurante” con il direttore generale dell’Assessorato alle Politiche agricole, la funzionaria Mariella Passari, sono tornati al presidio permanente di Piazza Kennedy. E vi resteranno, nella loro forma di protesta ...

