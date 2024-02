VIDEO H C Sannio – Pallamano Benevento 20-27 | “E’ per te | Presidente”

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Una vittoria nel segno di Carlo La Peccerella. La23 fa suo il derby contro l’H.C.grazie a una prestazione di grande orgoglio e solidità onorando la memoria di un grande uomo di sport, la cui scomparsa ha sconvolto l’intera comunità sportiva sannita. I giallorossi, dopo un primo tempo equilibrato (13-16 all’intervallo) sono riusciti ad abbassare la saracinesca nella ripresa subendo soltanto 7 reti e mettendo sul campo di Cerreto Sannita tutte le qualità che Carlo avrebbe apprezzato: grinta, orgoglio, unione, lucidità fino al 20-27 finale. La prima vittoria in campionato è arrivata nonostante un’età media notevolmente inferiore a quella degli avversari. I giallorossi sono stati bravi a trasformare in energia positiva la rabbia e l’angoscia di una settimana emotivamente devastante ...

