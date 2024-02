Video fake del direttore finanziario | dipendenti spostano 25 milioni ma è una truffa

Dei truffatori hanno sfruttato l'Intelligenza Artificiale e i video deepfake per far credere a una donna di avere una relazione a distanza con Kevin ... (movieplayer)

E’ ovviamente un fake il video che circola in queste ore su TikTok e Twitter riguardante un UFO avvistato a Verona . In realtà si tratta di un ... (chiccheinformatiche)

Un contenuto creato grazie all’intelligenza artificiale trae in inganno alcuni impiegati, così la multinazionale è stata truffata ...Il dipendente di una multinazionale a Hong Kong si è fatto imbrogliare in una videochiamata con i cloni digitali dei suoi colleghi e del capo ...Meta sta per lanciare degli strumenti per regolamentare ed evidenziare i contenuti generati dall’intelligenza artificiale condivisi su Facebook, Instagram e Threads ...