VIDEO Cyberbullismo | fenomeno in crescita in Irpinia

Prenderà il via a breve la ristrutturazione del Palazzo delle Arti di Napoli che dovrebbe concludersi per il 2025. Gli spazi espositivi ospiteranno il Museo dell'Immagine e resteranno fruibili in mani ...In occasione della Giornata Mondiale contro il bullismo e cyberbullismo e del Safer Internet Day, si è svolto oggi, presso la Sala Tirreno della Regione Lazio, il 5° Convegno Nazionale BullyFace, orga ...Oggi è la Giornata internazionale dedicata alla lotta contro il bullismo e il cyberbullismo. Per l'occasione le scuole superiori della Bassa hanno pubblicato un video.