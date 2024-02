Viareggio capitale della ritmica Oltre 400 atlete al trofeo ‘Motto’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) IlMotto, giunto alla sua seconda edizione e riservato alle categorie Allieve, Junior e Seniorginnastica, ha riservato anche quest’anno grandi soddisfazioni per la sociatà viareggina. Non solo per i successi conseguiti dalleal PalaBarsacchi, ma anche per l’importanza che la manifestazione ha avuto. Donatella Lazzeri è la direttrice tecnicaMotto. Donatella, che manifestazione è stata? "IlMotto rappresenta una novità nel panorama regionaleginnastica: in poco più di un anno abbiamo sviluppato un evento di livello, dando risalto a tutti quei valori, morali in primis, che nobilitano la ginnasticae portando in città circa 400con le proprie famiglie al seguito. È questa ...