Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)DEL 7 FEBBRAIOORE 11.20 GINA PANDOLFO DI NUOVO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA VIA OSTIENSE PER LAVORI CODE DA VIA DI MALAFEDE AL RACCORDO, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONI SULLA STATALE PONTINA AUTO IN CODA CASTE DI DECIMA A CASTEL, IN DIREZIONEE LATINA, SEMPRE PER LAVORI DIAMO UNO SGUARDO AGLI AGGIORNAMENTI SUL TRASPORTO FERROVIARIO SULLE LINEE-NAPOLI VIA FORMIA E-NETTUNO NELLE GIORNATE DI SABATO 24 E DOMENICA 25 FEBBRAIO, LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALI NELLA STAZIONE DI TORRICOLA, VARIAZIONI E CANCELNI PER I TRENI INTERCITY E REGIONALI I LAVORI ALL’INFRASTRUTTURA TRA CIVITAVECCHIA E PISA, SULLA LINEA-PISA, PROSEGUONO FINO AL 15 ...