Via libera all’accordo tra BlockFi e Three Arrows Capital

Il tribunale dell'Ue ha revocato il via libera ad un pacchetto di aiuti dei Paesi Bassi del valore di 3,4 miliardi di Euro a Klm, dopo un appello presentato da Ryanair. La controversia riguarda l'inte ...(FERPRESS) – Torino, 7 FEB – Via libera al contratto per la gestione e il riutilizzo delle rocce estratte durante lo scavo del tunnel di base del Moncenisio in Italia.E’ un mese che non piove. Di neve a Verona non se ne parla. Risultato: l’aria è irrespirabile. Non occorrono le rilevazioni dell’Arpav, che conferma l’allerta 2 rosso. Basta alzare gli occhi e si vede ...