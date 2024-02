Via Ciulli | c’è la svolta dopo 14 anni Il sottopasso riaprirà a maggio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) C’è una data.quasi quattordici- era il 5 ottobre del 2010 quando venne chiuso - finalmente riapre ildi via. Opera simbolo della tragedia in cui persero la vita tre donne cinesi rimaste intrappolate nell’abitacolo allagato della loro auto. La lunga vicenda, finita anche nelle aule di tribunale - solo nel 2022 la Corte d’Appello di Firenze ha disposto il dissequestro deldi via, accogliendo l’istanza di restituzione presentata dal Comune -, è arrivata ad unae alla fine del mese, ilsarà riaperto al traffico. Il collegamento per la zona di Galciana e Narnali rappresenta un collegamento strategico per la viabilità rimasta orfana per così tanti ...