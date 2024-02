Verona | Sogliano svela | «Ecco come faccio a scoprire i calciatori»

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Le parole di Sean, direttore sportivo del, sulle mosse di calciomercato della squadra gialloblù Sean, direttore del, ha parlato a margine dell’evento “Amico dei bambini” a Milano. LE PAROLE – «Sono un direttore sportivo atipico, mi piace andare a vedere le partite dal vivo, le partite del settore giovanile. Le intuizioni più belle e la passione partono da lì. Io sono ancora legato a questo, poi gli algoritmi e gli altri strumenti che ci sono oggi per valutare il calcio mondiale sono di grande aiuto. Penso che debbano essere utilizzati nel modo giusto, ma andare a vedere una partita dal vivo è ancora la cosa più bella da fare».

In seguito alle accuse del direttore sportivo dell’Hellas Verona Sean Sogliano al Var per il gol di Frattesi convalidato, il procuratore federale ... (ilnapolista)

Il Procura tore federale della Figc ha aperto un procedimento nei confronti del direttore sportivo del Verona , Sean Sogliano , per dichiarazioni ... (feedpress.me)

Il dirigente deve rispondere di dichiarazioni lesive ROMA - Il Procura tore federale della Figc ha aperto un procedimento per dichiarazioni lesive ... (ilgiornaleditalia)

Come consuetudine al termine di ogni finestra di mercato, il ds del Verona, Sean Sogliano prenderà la parola in conferenza stampa. “Hellas Verona FC informa che domani – giovedì 8 febbraio – alle ore ...Protagoniste nel bene e nel male della sessione di mercato invernale, Verona e Salernitana continuano a muoversi anche sul mercato degli svincolati, l`unico che.Questa sera a Milano, due dell’Inter saranno conferiti del premio ‘Amici dei bambini’. Presenti anche altre tesserati di Serie A. PREMIO IN ARRIVO - Questa sera a Milano, durante la presentazione dell ...