Verona e Salernitana tra Manolas e Mustafi | le ultime sul mercato degli svincolati

Leandro Paredes salterà Salernitana -Roma per squalifica. Il centrocampista argentino è stato ammonito per un fallo su Djuric ed era diffidato. ... (sportface)

Duello di mercato per uno degli svincolati di lusso Manolas : il Verona e la Salernitana se lo contendono fino alla fine Duello di mercato per uno ... (calcionews24)

La Roma è libera, si vede a occhio nudo. Corre in punta di piedi, sorride, si è tolla le zavorre del passato, che l'hanno portata ad avere una classifica malinconica. Questa ...