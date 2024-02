Venezia | banditi armati assaltano gioielleria | minacciate due dipendenti | poi riescono a fuggire

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Quattrohanno assaltato ladel centro commerciale Valecenter a Marcon, comune vicino, prendendo in ostaggio le due dipendente presenti all’interno del negozio. Dopo essersi impossessati dei preziosi, sono riusciti a. L’assalto ha scatenato il panico all’interno del centro commerciale, piuttosto affollato, con molte persone che sono scappate alla ricerca di un riparo. Il commando era formato da quattro persone, tutte con un passamontagna e con armi lunghe, pare kalashnikov. Uno deiha immobilizzato una delle commesse che in quel momento era sull’uscio della, trascinandola dentro e costringendo l’altra ad aprire la cassaforte. I rapinatori hanno quindi arraffato quanto più possibile, anche della merce esposta ...

Terrore questa sera al centro commerciale 'Valencenter' di Marcon (Venezia) per una rapina compiuta da un commando armato di mitra in una gioielleria del grande magazzino. Una dipendente del negozio d ...Terrore questa sera al centro commerciale 'Valencenter' di Marcon (Venezia) per una rapina compiuta da un commando armato di mitra in una gioielleria del grande magazzino. Una dipendente del negozio ...Il commando han agito con freddezza e determinazione. Uno dei banditi ha immobilizzato una delle commesse che, in quel momento, era sull'uscio della gioielleria, trascinandola dentro e costringendo l' ...