Vasco Rossi compie 72 anni | “Vivere senza rimpianto”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Modena, 7 febbraio 2024 –72. Nato a Zocca il 7 febbraio 1952, oggi, 7 febbraio 2024, il Komandante festeggia il compleanno e lo fa celebrando l’evento con diversi post sui social. Sempre con l’orgoglio di aver vissuto una vita al massimo. E con un tour per gli stadi che sta per partire. In un’immagine stilizzata dove è ritratta la sua figura che imbraccia la chitarra, mentre dietro si staglia l’immagine di un drago. In sottofondo la sua canzone “Se ti potessi dire”, dove si ascoltano i versi “solamente,continuamente,ricordo e”. Infatti, a fianco del post compare la frase “72”. In un altro post, ...