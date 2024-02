Varese | prof accoltellata Parla lo studente | “Non volevo ucciderla | ero solo sotto pressione”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 febbraio 2024), 7 dicembre 2024 – “Non ho colpito con l'intenzione di, mi dispiace per quello che ho fatto e spero che si possa riprendere al più presto: ho agito perché erostress, da tempo mi sentivoper problemi legati alla scuola e non riesco neanche io a darmi una spiegazione”. Il 17enne che lunedì scorso ha accoltellato la docente Sara Campiglio nell'atrio dell'istitutoessionale Enaip diha risposto per circa un'ora alle domande del gip del Tribunale per i minorenni di Milano, fornendo la sua versione sull’accaduto. Il ragazzo, che soffre di problemi psichici ed è accusato di tentato omicidio, ha negato di aver pianificato l'accoltellamento (la Procura contesta invece l'aggravante della premeditazione). E ha spiegato di aver ...