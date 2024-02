Vandalismi e aggressioni | bus e autisti presi di mira

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Pontedera, 7 febbraio 2024 – Minacce agli. Bus spaccati. Bottiglie e tombini lanciati contro i pullman. Ragazzi che si arrampicano all’esterno dei finestrini come fossero scimmie, gruppetti di studenti che accerchiano le vetture del traporto pubblico locale e ne impediscono il servizio. Gente che fuma a bordo e che spacca i seggiolini. In due anni sono stati una ventina gli episodi di danneggiamento e infrazione sui bus di Autolinee Toscane in provincia di Pisa. I danneggiamenti sono più gravi perché mandano fuori uso i veicoli e impediscono lo svolgimento del trasporto pubblico. Le infrazioni sono quegli episodi che costringono l’autista a fermarsi per riprendere comportamenti errati da parte dei passeggeri. Il numero è suddiviso equamente tra Pisa e l’area Pisana e Pontedera e la Valdera, la zona del Cuoio e la Valdicecina. L’ultimo a La Borra dove un ...