Van Persie è pronto a diventare allenatore | studia da Ten Hag a Manchester

In deze rubriek houden wij je dagelijks op de hoogte van de leukste sportnieuwtjes wereldwijd. Deze onderwerpen komen net niet in aanmerking voor een volledig artikel, maar zijn wel de moeite waard om ...Robin van Persie is deze week weer even terug bij zijn voormalige club Manchester United. Als onderdeel van zijn trainerscursus bij de KNVB loopt de oud-spits mee met manager Erik ten Hag.De Azië Cup is bijna voorbij en vanmiddag om 16:00 uur staat de eerste halve finale op het programma. Er waren in totaal zes Eredivisie-spelers vertegenwoordigd op het toernooi, maar maakt er nog iema ...