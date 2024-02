Valvola da 60 quintali ko | Pesaro resta senza acqua Operai al lavoro tutta la notte | «Guasto mai visto prima» Le foto

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)Tutti i mezzi ed il personale a disposizione di Marche Multiservizi ed anche di ditte esterne in campo dal primo pomeriggio di ieri per riparare l?improvvisa rottura alla condotta in...

PESARO - Passerà alla storia come un martedì molto complicato. Via luce e acqua in un colpo solo. Prima il maxi blackout (di 15 minuti ma in tutta Pesaro) che ha colpito ...Sul posto Marche Multiservizi è immediatamente intervenuta con tutti i mezzi ed il personale a disposizione tentando di risolvere tempestivamente il guasto ma l’entità del danno, che riguarda un pezzo ...