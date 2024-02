Valvola da 60 quintali ko | Pesaro resta senza acqua Operai al lavoro tutta la notte | «Guasto mai visto prima» Le foto

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)Tutti i mezzi ed il personale a disposizione di Marche Multiservizi ed anche di ditte esterne in campo dal primo pomeriggio di ieri per riparare l?improvvisa rottura alla condotta in...

Si è rotto l’acquedotto di Pesaro. I rubinetti delle case di mezza città sono rimasti a secco a cominciare dalle 18 di ieri. C’è stato anche un altro risvolto: i piani alti, venendo meno l’acqua, hann ...PESARO Tutti i mezzi ed il personale a disposizione di Marche Multiservizi ed anche di ditte esterne in campo dal primo pomeriggio di ieri per riparare l’improvvisa rottura alla condotta ...L’erogazione dell’acqua è stata sospesa, per consentire l’intervento di sistemazione, intorno alle 18 per poi ripristinare l’erogazione dell’acqua. Al lavoro dal primo pomeriggio, quando è stata indiv ...