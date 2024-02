Valtellina-Niguarda La collaborazione crescerà

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Procedere uniti per risolvere i problemi. È questo in estrema sintesi il messaggio che il neo direttore dell’Asste Alto Lario Monica Fumagalli ha voluto mandare ai primi cittadini dell’Alta Valle in un primo incontro effettuato all’ospedale Morelli per analizzare i punti di forza e di debolezza della sanità e i progetti che verranno promossi. Lavoro in rete, criticità e possibili soluzioni, investimenti, progetti, sinergie sono stati al centro del primo incontro del direttore generale Monica Fumagalli con i sindaci dei Comuni di Bormio, Livigno, Sondalo, Valdidentro, Valdisotto e Valfurva. Collegato dall’ospedale, di cui è direttore sanitario, è intervenuto Mario Melazzini a riassumere il lavoro svolto e le nuove prospettive, riuniti nel Piano strategico recepito da Regione Lombardia, e a sancire la continuità di una ...