Valditara | “Polizia davanti agli istituti” | ma militarizzare la scuola non è la risposta

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Roma, 7 feb – Nei giorni scorsi il ministro dell’Istruzione Giuseppe, in un’intervista rilasciata al Messaggero in seguito all’aggressione di Varese di uno studente ai danni di una professoressa, ha annunciato a gran voce nuove misure di sicurezza nelle scuole. L’intenzione dichiarata del ministro è quella di attuare una vera e propria militarizzazione delle strutture scolastiche, immaginando addirittura la “presenza delle forze dell’ordine a protezione di alcune scuole”, soprattutto “nelle aree particolarmente a rischio”. Un’ulteriore scure repressiva che non prende in considerazione la complessità della questione. Il ministroannuncia solo più repressione La presa di posizione di, per ora, non sembra trovare alcun appoggio da parte delle varie associazioni e sigle legate al mondo della ...