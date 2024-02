Valditara contro le occupazioni studentesche | “Fenomeno non più tollerabile | si comprime il diritto allo studio per la maggior parte degli alunni”

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) "Non è piùildelle: azioni, di fatto, messe in atto da una minoranza di studenti che comprimono ilcostituzionaledi una più ampiaanza e che in molti casi impediscono servizi essenziali per l’amministrazione, non consentendo neppure l’ingresso al personale dirigenziale amministrativo". L'articolo .