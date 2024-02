Vagnoli è pronto per il bis | Altri progetti in cantiere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) di Sonia Fardelli Filippodeciso a scendere di nuovo in pista nella corsa per la poltrona a sindaco . E lo fa con lo stesso gruppo di persone che lo hanno appoggiato cinque anni fa, appunto con la Lista civica Obiettivo Comune. Allora appena eletto, a 27 anni, risultò essere il sindaco più giovane di tutta la Toscana e tra i più giovani d’Italia. Adesso al termine di questo suo primo mandato fa anche un bilancio dell’attività svolta. "La decisione di ricandidarmi – dice – è anche un atto dovuto al gruppo di cui faccio parte, a chi mi ha dato il suo sostegno e a tutti coloro che in qualche modo hanno creduto in me. Abbiamo superato insieme tempi difficili, affrontando la pandemia, le sfide economiche e energetiche dovute alle guerre, e abbiamo dimostrato la nostra forza e solidarietà come comunità in ogni momento. Stiamo portando avanti un nuovo modo di ...