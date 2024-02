Usa | Biden vince con il 90% dei voti le primarie democratiche in Nevada

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Washington, 7 feb. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il presidente degli Stati Uniti, Joe, ha ottenuto il maggior numero deialle elezioniche si sono svolte ieri nello stato del, in vista delle elezioni presidenziali del 2024, secondo le proiezioni basate sul 71% deiha ottenuto il 90% dei(76.000 schede), quindi conquista almeno 29 delegati. Si tratta del secondo appuntamento del calendario democratico, tre giorni dopo che il presidente aveva ottenuto la sua prima vittoria ufficiale nella corsa per la candidatura, nello stato della Carolina del Sud.

La Camera americana ha bocciato il disegno di legge, proposto dai repubblicani, per separare gli aiuti ad Israele da quelli all'Ucraina e a Taiwan, come previsto dal pacchetto del presidente Joe Biden ...Il presidente degli Stati Uniti Biden ha ringraziato gli elettori del Nevada dopo la vittoria alle primarie democratiche con circa il 90% di consensi.Nelle primarie repubblicane del Nevada cocente sconfitta per l'ex ambasciatrice all'Onu. Trump non c'era. Biden per i democratici ha preso il 90% ...