Usa | Biden stravince primarie in Nevada

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il presidente degli Stati Unitiha ringraziato gli elettori deldopo la vittoria alledemocratiche con circa il 90% di consensi. "Voglio ringraziare gli elettori del-ha detto-per aver mandato me e Kamala Harris quattro anni fa alla Casa Bianca e per averci fatto fare un passo in avanti di nuovo sulla stessa strada stasera". La scrittrice Marianne Williamson è al 2,5%. Lo riportano i media internazio nali.