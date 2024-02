Usa 2024 | primarie democratiche in Nevada | Biden vince con il 90% dei voti

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) (Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti, Joe, ha ottenuto il maggior numero deialle elezioniche si sono svolte ieri nello stato del, in vista delle elezioni presidenziali del, secondo le proiezioni basate sul 71% deiha ottenuto il 90% dei(76.000 schede), quindi conquista almeno 29 delegati. Si tratta del secondo appuntamento del calendario democratico, tre giorni dopo che il presidente aveva ottenuto la sua prima vittoria ufficiale nella corsa per la candidatura, nello stato della Carolina del Sud dove ha ottenuto un altro trionfo.ha cercato di mobilitare la base democratica in vista del voto di novembre, dando per scontato che sarà di nuovo Trump il suo avversario. “La posta in gioco in queste elezioni non potrebbe essere più alta. Ci sono voci estremiste e pericolose al lavoro nel Paese, guidate da Donald Trump, che sono determinate a dividere il nostro Paese e riportarci indietro. Non possiamo permettere che questo avvenga”, ha scandito. L'articolo proviene da Italia Sera.