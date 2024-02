Usa 2024 | continua la cavalcata di Donald Trump

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Debacle di Haley. La sfidante diha ottenuto meno voti dell’opzione “nessun candidato” In Nevada si sono svolte le primarie repubblicane per le elezioni generali. L’ex ambasciatrice statunitense alle Nazioni Unite Nikki Haley, principale sfidante diper la nomina a candidato presidenziale del Partito repubblicano, ha subito una disfatta, ottenendo meno consensi dell’opzione di protesta “Nessuno di questi candidati”, presente nelle schede delle primarie organizzate dallo Stato. Haley aveva già suscitato perplessità scegliendo di partecipare alle primarie, ufficialmente boicottate dal Partito repubblicano, anziché ai caucus che il partito ha organizzato per l’8 febbraio. Così facendo, l’ex ambasciatrice ha rinunciato di fatto alla possibilità di conquistare i delegati statali del suo partito, e ...