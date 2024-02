Urbanistica | il Comune di Pisa incontra i cittadini a Porta a Mare e San Piero a Grado

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 febbraio 2024), 7 febbraio 2024. Parte domani il percorso partecipativo previsto dal Piano Operativo Comunale. Giovedì 8 febbraio è convocata la prima assemblea pubblica a cui potranno partecipare iche risiedono nei quartieri die San. L’appuntamento per tutti è alle ore 18 al Centro Ricerche “Avanzi” in via Vecchia di Marina 6 a San. Per ildisaranno presenti il vicesindaco Raffaele Latrofa, l’assessore all’Massimo Dringoli, il dirigente e i tecnici dell’Ufficio. PIANO OPERATIVO COMUNALE - Il Piano Operativo Comunale (POC) è l’ex Regolamento Urbanistico, ovvero lo strumento urbanistico che specifica per ...