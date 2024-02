Uomini e Donne | Tina scende in parterre | la vamp si propone al cavaliere

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Colpo di scena a, l’opinionistaCipollari sialneltra le dame L’arrivo dell’ultimonelmaschile non è passato indifferente e molte. Stiamo parlando di Orfeo, un uomo molto distinto dall’età di 70 anni ma che ne dimostra almeno 15 in meno. L’uomo è un vero e proprio personaggio dato che si esprime sempre con simpatia e leggerezza. A notarlo subito è stata Gemma, che si è proposta e ha deciso di frequentarlo.cipollari sial(credit youtube) citirumors.itLe cose però non ...