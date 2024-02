Uomini e Donne | Puntata Di Oggi | Ennesima Segnalazione Su Mario | Lite Con Ida!

In caso non fosse chiaro, il nostro Papa Francesco è una contraddizione continua: dalla benedizione (non necessaria) alle coppie omosessuali all’ appoggio a Giorgia Meloni tra teorie gender ..."Sparire dall’atto di nascita significa non essere riconosciuti come genitori e, specularmente, come figli". Il parere dell'avvocato Matteo Winkler ...Mario di Uomini e Donne: “Ho una malattia, non sento da quest’orecchio” È iniziata col botto la puntata di oggi di Uomini e Donne perché Ida Platano ha ...