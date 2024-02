Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 7 02 24

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Io vorrei proprio avere il tasto velocizza, vorrei proprio avere l’opzione di skippare le scene e di mandare avanti le prossime puntate difino al momento dell’eliminazione di Mario Cusitore. E non vorrei manco vedere quel momento, eh, vorrei passare direttamente alla fase in cui non c’è più e in cui non dovrò né sentirne la voce, né vedere la faccia da finta vittima, né ascoltare le supercazzole con le quali, fino ad ora, ha potuto intortare giusto Ida Platano. Unaintera a parlare delle ennesime segnalazioni su sto tizio che parla come se fosse Leonardo Dicaprio che non può muoversi liberamente per il mondo perché ovunque c’è gente pronta a paparazzarlo e ovunque ci sonopronte a inventare flirt con lui… Mario, mi spiace doverti risvegliare da questo bel sogno che stai vivendo, ma, flash ...