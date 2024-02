Uomini e Donne | Cristian Forti e Valentina Pesaresi svelano cos’hanno fatto appena sono rimasti soli dopo la scelta

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Nella prima intervista di coppia per la rivista dihanno raccontato le sensazioni provatela. L’ex tronista del dating show di Maria De Filippi,cinque mesi, ha scelto di lasciare il programma con. Una voltain camerino, i due sistretti in un lungo abbraccio, per poi scambiarsi i rispettivi numeri di telefono.ha anche parlato della prima notte trascorsa con l’ex corteggiatrice, definendola “emozionante ed intensa“. Poi, ha spiegato – come avevaa Verissimo – che durante la pausa natalizia sentiva sempre di più la mancanza di ...