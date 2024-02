Uomini e Donne | anticipazioni 7 febbraio | ennesima delusione per Gemma Galgani

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 7 febbraio 2024): non c’è verso chetrovi la persona giusta all’interno del programma di Maria De Filippi…Potrebbe capitarle a partire dalla puntata di questo pomeriggio, ma non ci sarà verso!attacca Orfeo, ma… Dovremmo vedere oggi Barbara De Santi chiudere una volta per tutte con Orfeo Goldin e lui rifiutare subito entrambe le prossime due dame che arriveranno per conoscerlo. Ricordiamo che prima di Barbara, Orfeo aveva iniziato una conoscenza con, ma non era andata come lei sperava. Ora la dama torinese avrà qualcosa dirgli e non sarà un bel momento. Però avverrà un ...