Unghie San Valentino | tutta una questione di cuori Semplici e in 3D

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Non importa essere innamorati per indossaresulla punta delle dita. Palpitanti organi, simbolo ancestrale dell’amore, che popolano leSan2024. Al di là delle manicure di tendenza del momento (le più romantiche e coquette contemplano fiocchi e le più sensuali, pizzi, ricami e lingerie), è un tutto un proliferare di simpatici e amorevoli. I colori di tendenza per lepiù romantiche, anche indossate e sponsorizzate dalle celeb su Instagram e sui red carpet, non reggono il confronto con lecuorate. Sì, alcune lamine, sotto forma di french assumono la sagoma di vere e proprie heart-shaped nails. Scoprite, sotto e nella gallery, le ...

Smalti e nail art rischiano di mettere a dura prova la salute e l’aspetto delle unghie . Per evitare che perdano forza e splendore, arriva in ... (iodonna)

Sono ricche di cuori le unghie San Valentino 2024. Cercateli, in tutte le loro dimensioni. Per chi è innamorato e per chi no ...In gara con «Sinceramente», la cantante sale sul palco della prima serata del Festival coordinando gli ultimi trend del 2024 e l'estetica delle rockstar ...Cuori metal, rose tenebrose, borchie da rocker, effetti croco… A San Valentino, dite no alla banalità. E lasciatevi ispirare da queste manicure eleganti ma decisamente particolari ...