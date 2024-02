Under 17 serie c Giornata storta per titani e riminesi

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Niente punti per gli15 diC di Rimini e San Marino Academy, battuti rispettivamente da Trento e Vicenza. Rimini: Di Ghionno, Casadei, Drudi, Magi (8’ st Lepri), Fiordalisi, Bizzarri, Gambini, Conti, Brolli (27’ st Petrini), Arlotti (8’ st Cellarosi), Aruta (16’ st Acunzo). All.: Pieri. San Marino Academy: J. Casadei; Marani, Marinucci, Manzi, Giorgi (59’ Mularoni), Battistoni, Bindi, Zavoli (59’ Pasolini), Della Balda, Dell’Amore (78’ P. Valentini), Protti (59’ F. Valentini). All.: Bonesso.17C. Girone B (18ª): Lumezzane-Legnago 3-2, Fiorenzuola-Triestina 1-2, Mantova-Virtus Verona 2-2, Rimini-Trento 1-4, Arzignano Valchiampo-Padova 2-5, San Marino Academy-Vicenza 1-4, Albinoleffe-Cesena 2-3. Classifica: Spal 43; Vicenza 41; Cesena 40; Albinoleffe, Virtus Verona 32; ...

In un Recupero che sapeva tanto di s contro salvezza, nel Girone B di Serie C, è la Juventus Under 23 che batte un colpo e si prende i tre punti ... (sportface)

Giornata storta per le squadre Under 17 Serie C di casa nostra . Il Rimini ha lasciato tutto sul campo del Vicenza (3-0). Rimini: Di Ghionno, ... (sport.quotidiano)

Sei volte a bersaglio l’ Under 15 del Rimini in casa contro il Trento (6-0, tris di Frati poi Pensalfini, Casadei e Boscherini). Rimini: Mugellesi, ... (sport.quotidiano)

La Rappresentativa di Serie C Now Under 17 si raduna a Coverciano per una gara amichevole. Due giocatori del Perugia e uno del Gubbio convocati dal CT Arrigoni.L'under 17 maschile dell'Invicta si aggiudica il titolo di campione regionale Elite nel volley. Dopo dieci vittorie su dieci partite, la squadra si prepara alla fase successiva.Cinque atleti della società White Tigers Massa sono stati convocati nella nazionale tackle Under 19, dimostrando il valore del lavoro svolto dallo staff tecnico. L'Asd White Tigers è un punto di rifer ...