Un’altra concessione ritirata La Querciola dichiarata decaduta

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) "Metterò in campo i migliori avvocati esperti di diritto amministrativo d’Italia per evitare al Comune di perdere 2milioni e mezzo di soldi pubblici". A dirlo è il curatore fallimentare Fabio Serini che in mano ha le carte del della società Mega Stone Factory, concessionaria della cava 147. Risale a una settimana fa la liquidazione giudiziale (procedura che sostituisce il fallimento) della società che si è ritrovata con i sigilli in cava e 15 lavoratori a casa. Ma il curatore Serini ha richiesto l’esercizio provvisorio al tribunale di Massa, poi autorizzato da Elisa Pinna, il giudice delegato di quello che un tempo appunto era il fallimento, oggi invece si chiama: codice della crisi d’impresa. "L’esercizio provvisorio è una soluzione valida per perseguire la salvaguardia dell’attività d’impresa e l’occupazione nella tutela dei creditori ma le norme tra ...